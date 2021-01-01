Главная > Сравнения CPU > Core i7 8565U vs Ryzen 3 5300U

Intel Core i7 8565U против AMD Ryzen 3 5300U

Intel Core i7 8565U
VS
AMD Ryzen 3 5300U
Intel Core i7 8565U
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: Intel Core i7 8565U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или AMD Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and 8565U
Причины выбрать Intel Core i7 8565U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 8565U
3036
Ryzen 3 5300U +53%
4632
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8565U
6274
Ryzen 3 5300U +62%
10142
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8565U
2967
Ryzen 3 5300U +11%
3288

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8565U и AMD Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 28 августа 2018 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Zen 2
Номер модели i7-8565U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.8 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 26x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 6
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 192 384
TMUs 24 24
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 8565U
0.38 терафлопс
Ryzen 3 5300U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8565U Сайт AMD Ryzen 3 5300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i7 8565U и Ryzen 5 4500U
2. Core i7 8565U и Core i5 10210U
3. Core i7 8565U и Core i5 1035G4
4. Core i7 8565U и Core i5 1035G1
5. Core i7 8565U и Core i3 1005G1
6. Ryzen 3 5300U и Core i5 1135G7
7. Ryzen 3 5300U и Ryzen 7 3700U
8. Ryzen 3 5300U и Ryzen 5 5500U
9. Ryzen 3 5300U и Ryzen 3 4300U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 5300U или Intel Core i7 8565U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях