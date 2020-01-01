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Intel Core i7 8565U против AMD Ryzen 7 4700U

Intel Core i7 8565U
Intel Core i7 8565U
VS
AMD Ryzen 7 4700U
AMD Ryzen 7 4700U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 8565U на 1.8 ГГц или AMD Ryzen 7 4700U с 8-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4700U and 8565U
Причины выбрать Intel Core i7 8565U
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 30.77 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8565U
1155
Ryzen 7 4700U +126%
2616
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8565U
2300
Ryzen 7 4700U +11%
2543
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8565U
6441
Ryzen 7 4700U +115%
13840
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8565U
2746
Ryzen 7 4700U +51%
4137

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8565U и AMD Ryzen 7 4700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 28 августа 2018 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Zen 2
Номер модели i7-8565U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 8
Частота 1.8 ГГц 2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 20x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8565U Сайт AMD Ryzen 7 4700U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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