Intel Core i7 8565U против AMD Ryzen 7 4700U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 8565U на 1.8 ГГц или AMD Ryzen 7 4700U с 8-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8565U
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 30.77 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
396
Ryzen 7 4700U +18%
467
Cinebench R20 (многоядерный)
1155
Ryzen 7 4700U +126%
2616
Passmark CPU (одноядерный)
2300
Ryzen 7 4700U +11%
2543
Passmark CPU (многоядерный)
6441
Ryzen 7 4700U +115%
13840
Geekbench 5 (одноядерный)
969
Ryzen 7 4700U +9%
1053
Geekbench 5 (многоядерный)
2746
Ryzen 7 4700U +51%
4137
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|28 августа 2018
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-8565U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8565U
|Сайт AMD Ryzen 7 4700U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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