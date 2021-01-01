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Intel Core i7 8565U против i3 1115G4

Intel Core i7 8565U
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i7 8565U
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 8565U на 1.8 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 8565U
Причины выбрать Intel Core i7 8565U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 46% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1208 и 955 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8565U
2230
Core i3 1115G4 +22%
2720
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8565U и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 28 августа 2018 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i7-8565U i3-1115G4
Сокет BGA-1528 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.8 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 30x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8565U Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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