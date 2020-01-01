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Intel Core i7 8565U против i3 8300

Intel Core i7 8565U
Intel Core i7 8565U
VS
Intel Core i3 8300
Intel Core i3 8300

Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 8565U на 1.8 ГГц или десктопный i3 8300 на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8300 and 8565U
Причины выбрать Intel Core i7 8565U
  • На 76% ниже чем у Core i3 8300 пиковое энергопотребление – 15 vs 62 Ватт
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8565U +3%
6441
Core i3 8300
6261
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8565U +74%
2746
Core i3 8300
1578

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8565U и i3 8300

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 28 августа 2018 3 апреля 2018
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Whiskey Lake Coffee Lake
Номер модели i7-8565U i3-8300
Сокет BGA-1528 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 1.8 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 18x -
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 62 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8565U Сайт Intel Core i3 8300
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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