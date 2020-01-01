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Intel Core i7 8565U против i5 1035G4

Intel Core i7 8565U
Intel Core i7 8565U
VS
Intel Core i5 1035G4
Intel Core i5 1035G4

Что лучше: Intel Core i7 8565U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 1035G4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1035G4 and 8565U
Причины выбрать Intel Core i7 8565U
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 24% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 18.13 ГБ/c (48%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8565U
6441
Core i5 1035G4 +25%
8052
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8565U
2746
Core i5 1035G4 +42%
3910

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8565U и i5 1035G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 28 августа 2018 1 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Ice Lake
Номер модели i7-8565U i5-1035G4
Сокет BGA-1528 BGA-1526
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel Iris Plus Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.8 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 11x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 55.63 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8565U Сайт Intel Core i5 1035G4
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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