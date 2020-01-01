Intel Core i7 8565U против i5 1035G4
Что лучше: Intel Core i7 8565U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 1035G4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8565U
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 24% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- На 18.13 ГБ/c (48%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
396
Core i5 1035G4 +4%
411
Cinebench R20 (многоядерный)
1155
Core i5 1035G4 +3%
1191
Passmark CPU (одноядерный)
2300
Core i5 1035G4 +1%
2325
Passmark CPU (многоядерный)
6441
Core i5 1035G4 +25%
8052
Geekbench 5 (одноядерный)
969
Core i5 1035G4 +20%
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
2746
Core i5 1035G4 +42%
3910
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|28 августа 2018
|1 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-8565U
|i5-1035G4
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel Iris Plus Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|55.63 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8565U
|Сайт Intel Core i5 1035G4
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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