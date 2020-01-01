Intel Core i7 8565U против i5 8250U
Что лучше: Intel Core i7 8565U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 8250U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8565U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- Появился на 1 год позже чем соперник
- На 35% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.4 ГГц)
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 8565U +14%
396
347
Cinebench R20 (многоядерный)
1155
Core i5 8250U +4%
1202
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8565U +18%
2300
1949
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8565U +7%
6441
6014
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8565U +19%
969
815
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8565U +6%
2746
2583
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|28 августа 2018
|21 августа 2017
|Цена в момент релиза
|-
|297 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Kaby Lake R
|Номер модели
|i7-8565U
|i5-8250U
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|16x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8565U
|Сайт Intel Core i5 8250U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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