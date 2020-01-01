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Intel Core i7 8565U против i5 8350U

Intel Core i7 8565U
Intel Core i7 8565U
VS
Intel Core i5 8350U
Intel Core i5 8350U

Что лучше: Intel Core i7 8565U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 8350U на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8350U and 8565U
Причины выбрать Intel Core i7 8565U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • На 28% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.6 ГГц)
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8565U
1155
Core i5 8350U +35%
1563
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8565U +12%
2300
Core i5 8350U
2047
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8565U
2746
Core i5 8350U +14%
3123

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8565U и i5 8350U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 28 августа 2018 21 августа 2017
Цена в момент релиза - 297 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Kaby Lake R
Номер модели i7-8565U i5-8350U
Сокет BGA-1528 BGA-1356
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.8 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 17x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8565U Сайт Intel Core i5 8350U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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