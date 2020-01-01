Intel Core i7 8565U против i5 9300H
Что лучше: Intel Core i7 8565U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 9300H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8565U
- На 67% ниже чем у Core i5 9300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 9300H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- На 4.3 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
396
Core i5 9300H +4%
410
Cinebench R20 (многоядерный)
1155
Core i5 9300H +55%
1789
Passmark CPU (одноядерный)
2300
Core i5 9300H +5%
2407
Passmark CPU (многоядерный)
6441
Core i5 9300H +22%
7875
Geekbench 5 (одноядерный)
969
Core i5 9300H +6%
1028
Geekbench 5 (многоядерный)
2746
Core i5 9300H +16%
3197
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|28 августа 2018
|23 апреля 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-8565U
|i5-9300H
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|18x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|41.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8565U
|Сайт Intel Core i5 9300H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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