Intel Core i7 8565U против i7 10610U
Что лучше: Intel Core i7 8565U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i7 10610U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10610U
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
396
Core i7 10610U +9%
431
Cinebench R20 (многоядерный)
1155
Core i7 10610U +10%
1275
Passmark CPU (одноядерный)
2300
Core i7 10610U +9%
2511
Passmark CPU (многоядерный)
6441
Core i7 10610U +13%
7259
Geekbench 5 (одноядерный)
969
Core i7 10610U +14%
1109
Geekbench 5 (многоядерный)
2746
Core i7 10610U +33%
3651
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|28 августа 2018
|13 мая 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Comet Lake-U
|Номер модели
|i7-8565U
|i7-10610U
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|18x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8565U
|Сайт Intel Core i7 10610U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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