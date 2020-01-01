Intel Core i7 8565U против i7 10750H
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 8565U на 1.8 ГГц или i7 10750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8565U
- На 67% ниже чем у Core i7 10750H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
396
Core i7 10750H +21%
479
Cinebench R20 (многоядерный)
1155
Core i7 10750H +133%
2694
Passmark CPU (одноядерный)
2300
Core i7 10750H +19%
2732
Passmark CPU (многоядерный)
6441
Core i7 10750H +96%
12655
Geekbench 5 (одноядерный)
969
Core i7 10750H +25%
1209
Geekbench 5 (многоядерный)
2746
Core i7 10750H +96%
5374
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|28 августа 2018
|2 апреля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-8565U
|i7-10750H
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|1.8 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|26x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8565U
|Сайт Intel Core i7 10750H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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