Intel Core i7 8565U против i7 10875H
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 8565U на 1.8 ГГц или i7 10875H с 8-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8565U
- На 67% ниже чем у Core i7 10875H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1233 и 967 баллов
- На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
405
Core i7 10875H +26%
511
Cinebench R20 (многоядерный)
1175
Core i7 10875H +208%
3620
Passmark CPU (одноядерный)
2266
Core i7 10875H +26%
2852
Passmark CPU (многоядерный)
6460
Core i7 10875H +148%
16001
Geekbench 5 (одноядерный)
977
Core i7 10875H +28%
1248
Geekbench 5 (многоядерный)
1792
Core i7 10875H +256%
6372
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|28 августа 2018
|2 апреля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Comet Lake-H
|Номер модели
|i7-8565U
|i7-10875H
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|1.8 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8565U
|Сайт Intel Core i7 10875H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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