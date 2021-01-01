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Intel Core i7 8565U против i7 11370H

Intel Core i7 8565U
VS
Intel Core i7 11370H
Intel Core i7 8565U
Intel Core i7 11370H

Что лучше: Intel Core i7 8565U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i7 11370H на 3.0-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11370H and 8565U
Причины выбрать Intel Core i7 8565U
  • На 57% ниже чем у Core i7 11370H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1578 и 1087 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8565U
1067
Core i7 11370H +46%
1558
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8565U
3279
Core i7 11370H +72%
5634

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8565U и i7 11370H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 28 августа 2018 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Tiger Lake H35
Номер модели i7-8565U i7-11370H
Сокет BGA-1528 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel Iris Xe Graphics 96

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.8 ГГц 3.0-3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 30x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8565U Сайт Intel Core i7 11370H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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