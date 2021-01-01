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Intel Core i7 8565U против i7 11390H

Intel Core i7 8565U
VS
Intel Core i7 11390H
Intel Core i7 8565U
Intel Core i7 11390H

Что лучше: Intel Core i7 8565U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i7 11390H на 2.9-3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11390H and 8565U
Причины выбрать Intel Core i7 8565U
  • На 57% ниже чем у Core i7 11390H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 11390H
  • Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 0.38 терафлопс
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1494 и 1066 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8565U
1067
Core i7 11390H +41%
1502
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8565U
3155
Core i7 11390H +31%
4124

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8565U и i7 11390H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 28 августа 2018 21 июня 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Whiskey Lake Tiger Lake
Номер модели i7-8565U i7-11390H
Сокет BGA-1528 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 620 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.8 ГГц 2.9-3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 29-34x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1100-1400 МГц
Шейдерные блоки 192 768
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 96
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 8565U
0.38 терафлопс
Core i7 11390H +345%
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8565U Сайт Intel Core i7 11390H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

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4. Intel Core i7 8565U или i5 1035G1
5. Intel Core i7 8565U или i3 1005G1
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7. Intel Core i7 11390H или AMD Ryzen 7 5800H
8. Intel Core i7 11390H или AMD Ryzen 7 5700U
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Комментарии

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