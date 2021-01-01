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Intel Core i7 8565U против i7 1160G7

Intel Core i7 8565U
VS
Intel Core i7 1160G7
Intel Core i7 8565U
Intel Core i7 1160G7

Что лучше: Intel Core i7 8565U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i7 1160G7 на 0.9-2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1160G7 and 8565U
Причины выбрать Intel Core i7 8565U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1160G7
  • Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 0.38 терафлопс
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1395 и 1033 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8565U
2239
Core i7 1160G7 +24%
2782
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8565U
6274
Core i7 1160G7 +72%
10774
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8565U
1021
Core i7 1160G7 +35%
1380
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8565U
2967
Core i7 1160G7 +61%
4781

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8565U и i7 1160G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 28 августа 2018 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Tiger Lake UP4
Номер модели i7-8565U i7-1160G7
Сокет BGA-1528 BGA-1598
Интегрированная графика UHD Graphics 620 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.8 ГГц 0.9-2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 9-21x
Скорость шины 4 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1100-1400 МГц
Шейдерные блоки 192 768
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 96
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 8565U
0.38 терафлопс
Core i7 1160G7 +345%
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8565U Сайт Intel Core i7 1160G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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