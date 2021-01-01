Intel Core i7 8565U против i7 1160G7
Что лучше: Intel Core i7 8565U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i7 1160G7 на 0.9-2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8565U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1160G7
- Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 0.38 терафлопс
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1395 и 1033 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1067
Core i7 1160G7 +8%
1155
Cinebench R23 (многоядерный)
3036
Core i7 1160G7 +5%
3188
Passmark CPU (одноядерный)
2239
Core i7 1160G7 +24%
2782
Passmark CPU (многоядерный)
6274
Core i7 1160G7 +72%
10774
Geekbench 5 (одноядерный)
1021
Core i7 1160G7 +35%
1380
Geekbench 5 (многоядерный)
2967
Core i7 1160G7 +61%
4781
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|28 августа 2018
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i7-8565U
|i7-1160G7
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1598
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 620
|Iris Xe Graphics G7 96EU
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|0.9-2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|9-21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|2 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|7-15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1100-1400 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|768
|TMUs
|24
|48
|ROPs
|3
|24
|Вычислительные блоки
|24
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8565U
|Сайт Intel Core i7 1160G7
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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