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Intel Core i7 8565U против i7 1185G7

Intel Core i7 8565U
VS
Intel Core i7 1185G7
Intel Core i7 8565U
Intel Core i7 1185G7

Что лучше: Intel Core i7 8565U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i7 1185G7 на 1.2-3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1185G7 and 8565U
Причины выбрать Intel Core i7 8565U
  • На 46% ниже чем у Core i7 1185G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • На 59% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1533 и 967 баллов
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8565U
1175
Core i7 1185G7 +89%
2216
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8565U
2266
Core i7 1185G7 +32%
2995
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8565U
6460
Core i7 1185G7 +76%
11385
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8565U
1792
Core i7 1185G7 +214%
5634

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8565U и i7 1185G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 28 августа 2018 2 сентября 2020
Цена в момент релиза - 426 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i7-8565U i7-1185G7
Сокет BGA-1528 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.8 ГГц 1.2-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 12-30x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8565U Сайт Intel Core i7 1185G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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