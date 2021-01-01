Intel Core i7 8565U против i7 1185G7
Что лучше: Intel Core i7 8565U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i7 1185G7 на 1.2-3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8565U
- На 46% ниже чем у Core i7 1185G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- На 59% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1533 и 967 баллов
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
405
Core i7 1185G7 +40%
566
Cinebench R20 (многоядерный)
1175
Core i7 1185G7 +89%
2216
Passmark CPU (одноядерный)
2266
Core i7 1185G7 +32%
2995
Passmark CPU (многоядерный)
6460
Core i7 1185G7 +76%
11385
Geekbench 5 (одноядерный)
977
Core i7 1185G7 +60%
1561
Geekbench 5 (многоядерный)
1792
Core i7 1185G7 +214%
5634
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|28 августа 2018
|2 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|-
|426 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i7-8565U
|i7-1185G7
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Iris Xe Graphics G7 96EU
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|1.2-3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|12-30x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8565U
|Сайт Intel Core i7 1185G7
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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