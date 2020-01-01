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Intel Core i7 8569U против i7 10510U

Intel Core i7 8569U
Intel Core i7 8569U
VS
Intel Core i7 10510U
Intel Core i7 10510U

Что лучше: Intel Core i7 8569U на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i7 10510U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10510U and 8569U
Причины выбрать Intel Core i7 10510U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 46% ниже чем у Core i7 8569U пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • На 4.16 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8569U +19%
1783
Core i7 10510U
1499
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8569U +16%
2784
Core i7 10510U
2401
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8569U +31%
9142
Core i7 10510U
6995
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8569U +53%
4357
Core i7 10510U
2842

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8569U и i7 10510U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 мая 2019 21 августа 2019
Цена в момент релиза 431 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i7-8569U i7-10510U
Сокет BGA-1528 BGA-1528
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 655 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.8 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 28x 18x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8569U Сайт Intel Core i7 10510U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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