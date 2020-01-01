Intel Core i7 8569U против i7 1065G7
Что лучше: Intel Core i7 8569U на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i7 1065G7 на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8569U
- На 21% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 46% ниже чем у Core i7 8569U пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
407
Core i7 1065G7 +10%
446
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8569U +17%
1783
1530
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8569U +12%
2784
2496
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8569U +2%
9142
8943
Geekbench 5 (одноядерный)
1106
Core i7 1065G7 +5%
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8569U +8%
4357
4026
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 мая 2019
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|431 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-8569U
|i7-1065G7
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics 655
|Intel Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.8 ГГц
|1.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|3.9 ГГц
|Множитель
|28x
|13x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8569U
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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