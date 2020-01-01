Главная > Сравнения CPU > Core i7 8569U vs Core i7 1065G7

Intel Core i7 8569U против i7 1065G7

Intel Core i7 8569U
Intel Core i7 8569U
VS
Intel Core i7 1065G7
Intel Core i7 1065G7

Что лучше: Intel Core i7 8569U на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i7 1065G7 на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1065G7 and 8569U
Причины выбрать Intel Core i7 8569U
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 46% ниже чем у Core i7 8569U пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8569U +17%
1783
Core i7 1065G7
1530
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8569U +12%
2784
Core i7 1065G7
2496
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8569U и i7 1065G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 мая 2019 1 августа 2019
Цена в момент релиза 431 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Ice Lake
Номер модели i7-8569U i7-1065G7
Сокет BGA-1528 BGA-1526
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 655 Intel Iris Plus Graphics G7

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.8 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 3.9 ГГц
Множитель 28x 13x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8569U Сайт Intel Core i7 1065G7
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 1065G7 или i7 8569U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях