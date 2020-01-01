Intel Core i7 8569U против i7 1068NG7
Что лучше: Intel Core i7 8569U на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i7 1068NG7 на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8569U
- На 15% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1068NG7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- На 20.8 ГБ/c (55%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
407
Core i7 1068NG7 +11%
453
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8569U +3%
1783
1726
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8569U +8%
2784
2581
Passmark CPU (многоядерный)
9142
Core i7 1068NG7 +15%
10521
Geekbench 5 (одноядерный)
1106
Core i7 1068NG7 +11%
1227
Geekbench 5 (многоядерный)
4357
Core i7 1068NG7 +7%
4667
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 мая 2019
|1 января 2020
|Цена в момент релиза
|431 долларов
|426 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-8569U
|i7-1068NG7
|Сокет
|BGA-1528
|BGA1344
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics 655
|Intel Iris Plus Graphics 940
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.8 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|28x
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8569U
|Сайт Intel Core i7 1068NG7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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