Intel Core i7 8650U против AMD Ryzen 3 3200U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 8650U на 1.9 ГГц или AMD Ryzen 3 3200U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8650U
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 20% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.5 ГГц)
- На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 8650U +26%
365
289
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8650U +123%
1291
580
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8650U +20%
2235
1865
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8650U +59%
6501
4085
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8650U +35%
969
719
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8650U +110%
3194
1520
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|21 августа 2017
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|409 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Zen+
|Номер модели
|i7-8650U
|-
|Сокет
|BGA-1356
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1.9 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19x
|26x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.5 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8650U
|Сайт AMD Ryzen 3 3200U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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