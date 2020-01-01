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Intel Core i7 8650U против i3 10100

Intel Core i7 8650U
Intel Core i7 8650U
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i3 10100

Что лучше: Intel Core i7 8650U на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i3 10100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 8650U
Причины выбрать Intel Core i7 8650U
  • На 77% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8650U
1291
Core i3 10100 +77%
2279
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8650U
2235
Core i3 10100 +17%
2616
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8650U
6501
Core i3 10100 +36%
8847
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8650U
3194
Core i3 10100 +31%
4172

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8650U и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2017 1 мая 2020
Цена в момент релиза 409 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Comet Lake
Номер модели i7-8650U i3-10100
Сокет BGA-1356 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.9 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19x 37x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2666
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8650U Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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