Intel Core i7 8650U против i3 10100
Что лучше: Intel Core i7 8650U на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i3 10100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8650U
- На 77% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 10100
- Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
365
Core i3 10100 +21%
443
Cinebench R20 (многоядерный)
1291
Core i3 10100 +77%
2279
Passmark CPU (одноядерный)
2235
Core i3 10100 +17%
2616
Passmark CPU (многоядерный)
6501
Core i3 10100 +36%
8847
Geekbench 5 (одноядерный)
969
Core i3 10100 +13%
1099
Geekbench 5 (многоядерный)
3194
Core i3 10100 +31%
4172
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2017
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|409 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-8650U
|i3-10100
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.9 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19x
|37x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2666
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8650U
|Сайт Intel Core i3 10100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Core i7 9750H против Core i7 8650U
- Core i5 8250U против Core i7 8650U
- Ryzen 7 4700U против Core i7 8650U
- Core i7 8550U против Core i7 8650U
- Core i5 1035G7 против Core i7 8650U
- Core i5 10500 против Core i3 10100
- Core i5 10400 против Core i3 10100
- Ryzen 3 3100 против Core i3 10100
- Ryzen 3 3200G против Core i3 10100
- Core i3 10320 против Core i3 10100