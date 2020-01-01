Intel Core i7 8650U против i5 10310U
Что лучше: Intel Core i7 8650U на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i5 10310U на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8650U
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 10310U
- Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
365
Cinebench R20 (многоядерный)
1291
Passmark CPU (одноядерный)
2235
Core i5 10310U +5%
2338
Passmark CPU (многоядерный)
6501
Core i5 10310U +3%
6665
Geekbench 5 (одноядерный)
969
Core i5 10310U +9%
1054
Geekbench 5 (многоядерный)
3194
Core i5 10310U +2%
3269
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2017
|13 мая 2020
|Цена в момент релиза
|409 долларов
|297 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Comet Lake-U
|Номер модели
|i7-8650U
|i5-10310U
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.9 ГГц
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19x
|17x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8650U
|Сайт Intel Core i5 10310U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i7 8650U против i7 1065G7
- Intel Core i7 8650U против AMD Ryzen 5 4500U
- Intel Core i7 8650U против i7 8565U
- Intel Core i7 8650U против i7 8750H
- Intel Core i7 8650U против i5 1035G4
- Intel Core i5 10310U против i5 10300H
- Intel Core i5 10310U против i5 10210U
- Intel Core i5 10310U против i5 1035G1
- Intel Core i5 10310U против i5 10400H
- Intel Core i5 10310U против i7 10810U