Intel Core i7 8650U против i5 1035G1
Что лучше: Intel Core i7 8650U на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i5 1035G1 на 1 ГГц (c Turbo Boost до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8650U
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
365
Core i5 1035G1 +16%
425
Cinebench R20 (многоядерный)
1291
Core i5 1035G1 +6%
1365
Passmark CPU (одноядерный)
2235
Core i5 1035G1 +6%
2362
Passmark CPU (многоядерный)
6501
Core i5 1035G1 +22%
7923
Geekbench 5 (одноядерный)
969
Core i5 1035G1 +20%
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
3194
Core i5 1035G1 +12%
3592
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2017
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|409 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-8650U
|i5-1035G1
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.9 ГГц
|1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19x
|10x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8650U
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|-
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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