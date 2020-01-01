Intel Core i7 8650U против i5 1135G7
Что лучше: Intel Core i7 8650U на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i5 1135G7 на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
- Появился на 3 года позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
365
Core i5 1135G7 +38%
505
Cinebench R20 (многоядерный)
1291
Core i5 1135G7 +54%
1984
Passmark CPU (одноядерный)
2235
Core i5 1135G7 +30%
2905
Passmark CPU (многоядерный)
6501
Core i5 1135G7 +60%
10379
Geekbench 5 (одноядерный)
969
Core i5 1135G7 +40%
1361
Geekbench 5 (многоядерный)
3194
Core i5 1135G7 +59%
5063
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2017
|2 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|409 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i7-8650U
|i7-1135G7
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Iris Xe Graphics G7 80EU
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.9 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19x
|24x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8650U
|Сайт Intel Core i5 1135G7
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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