Intel Core i7 8650U против i5 8365U
Что лучше: Intel Core i7 8650U на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i5 8365U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8650U
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8365U
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
365
Core i5 8365U +16%
425
Cinebench R20 (многоядерный)
1291
Core i5 8365U +7%
1379
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8650U +2%
2235
2189
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8650U +2%
6501
6380
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8650U +19%
969
814
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8650U +32%
3194
2414
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2017
|16 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|409 долларов
|297 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Whiskey Lake
|Номер модели
|i7-8650U
|i5-8365U
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.9 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19x
|16x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8650U
|Сайт Intel Core i5 8365U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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