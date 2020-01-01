Intel Core i7 8650U против i5 8500
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 8650U на 1.9 ГГц или десктопный i5 8500 с 6-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
74
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
24
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
56
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
53
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8650U
- На 77% ниже чем у Core i5 8500 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8500
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
365
Core i5 8500 +10%
400
Cinebench R20 (многоядерный)
1291
Core i5 8500 +76%
2272
Passmark CPU (одноядерный)
2235
Core i5 8500 +10%
2450
Passmark CPU (многоядерный)
6501
Core i5 8500 +44%
9372
Geekbench 5 (одноядерный)
969
Core i5 8500 +5%
1020
Geekbench 5 (многоядерный)
3194
Core i5 8500 +58%
5038
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2017
|3 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|409 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-8650U
|i5-8500
|Сокет
|BGA-1356
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|6
|Частота
|1.9 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19x
|30x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2666
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8650U
|Сайт Intel Core i5 8500
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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