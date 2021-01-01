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Intel Core i7 8650U против i7 1185G7

Intel Core i7 8650U
VS
Intel Core i7 1185G7
Intel Core i7 8650U
Intel Core i7 1185G7

Что лучше: Intel Core i7 8650U на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i7 1185G7 на 1.2-3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1185G7 and 8650U
Причины выбрать Intel Core i7 8650U
  • На 46% ниже чем у Core i7 1185G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 64% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1533 и 934 балла
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8650U
1320
Core i7 1185G7 +69%
2229
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8650U
2219
Core i7 1185G7 +35%
2995
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8650U
6537
Core i7 1185G7 +74%
11361
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8650U
3157
Core i7 1185G7 +80%
5682

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8650U и i7 1185G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2017 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 409 долларов 426 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Tiger Lake UP3
Номер модели i7-8650U i7-1185G7
Сокет BGA-1356 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.9 ГГц 1.2-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19x 12x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8650U Сайт Intel Core i7 1185G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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