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Intel Core i7 8665U против AMD Ryzen 7 4800U

Intel Core i7 8665U
VS
AMD Ryzen 7 4800U
Intel Core i7 8665U
AMD Ryzen 7 4800U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 8665U на 1.9 ГГц или AMD Ryzen 7 4800U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800U and 8665U
Причины выбрать Intel Core i7 8665U
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 30.77 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1145 и 786 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8665U
1446
Ryzen 7 4800U +116%
3129
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8665U
2295
Ryzen 7 4800U +15%
2644
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8665U
6596
Ryzen 7 4800U +164%
17414
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8665U
2520
Ryzen 7 4800U +137%
5964

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8665U и AMD Ryzen 7 4800U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 апреля 2019 6 января 2020
Цена в момент релиза 409 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Zen 2
Номер модели i7-8665U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 1.9 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 19x 18x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8665U Сайт AMD Ryzen 7 4800U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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