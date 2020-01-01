Intel Core i7 8665U против i5 10210U
Что лучше: Intel Core i7 8665U на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 10210U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8665U
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
- На 4.16 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 8665U +13%
461
407
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8665U +12%
1422
1275
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8665U +4%
2320
2241
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8665U +3%
6593
6403
Geekbench 5 (одноядерный)
993
Core i5 10210U +4%
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
2700
Core i5 10210U +12%
3024
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 апреля 2019
|21 августа 2019
|Цена в момент релиза
|409 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-8665U
|i5-10210U
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.9 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|19x
|16x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8665U
|Сайт Intel Core i5 10210U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
4 (66.7%)
2 (33.3%)
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