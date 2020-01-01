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Intel Core i7 8665U против i5 10310U

Intel Core i7 8665U
Intel Core i7 8665U
VS
Intel Core i5 10310U
Intel Core i5 10310U

Что лучше: Intel Core i7 8665U на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 10310U на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10310U and 8665U
Причины выбрать Intel Core i7 8665U
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10310U
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8665U
2700
Core i5 10310U +21%
3269

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8665U и i5 10310U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 апреля 2019 13 мая 2020
Цена в момент релиза 409 долларов 297 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Comet Lake-U
Номер модели i7-8665U i5-10310U
Сокет BGA-1528 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.9 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 19x 17x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8665U Сайт Intel Core i5 10310U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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