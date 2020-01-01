Intel Core i7 8665U против i5 10400H
Что лучше: Intel Core i7 8665U на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 10400H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8665U
- На 67% ниже чем у Core i5 10400H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10400H
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 8665U +8%
461
425
Cinebench R20 (многоядерный)
1422
Core i5 10400H +125%
3196
Passmark CPU (одноядерный)
2320
Core i5 10400H +20%
2790
Passmark CPU (многоядерный)
6593
Core i5 10400H +33%
8793
Geekbench 5 (одноядерный)
993
Core i5 10400H +25%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
2700
Core i5 10400H +60%
4316
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 апреля 2019
|2 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|409 долларов
|250 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-8665U
|i5-10400H
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.9 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|19x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8665U
|Сайт Intel Core i5 10400H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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