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Intel Core i7 8665U против i5 1145G7

Intel Core i7 8665U
VS
Intel Core i5 1145G7
Intel Core i7 8665U
Intel Core i5 1145G7

Что лучше: Intel Core i7 8665U на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 1145G7 на 1.1-2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1145G7 and 8665U
Причины выбрать Intel Core i7 8665U
  • На 46% ниже чем у Core i5 1145G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1145G7
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 74% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1365 и 786 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8665U
2495
Core i5 1145G7 +69%
4218

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8665U и i5 1145G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 апреля 2019 1 сентября 2020
Цена в момент релиза 409 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i7-8665U i5-1145G7
Сокет BGA-1528 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.9 ГГц 1.1-2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 19x 11-26x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8665U Сайт Intel Core i5 1145G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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