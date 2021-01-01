Intel Core i7 8665U против i5 8365U
Что лучше: Intel Core i7 8665U на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 8365U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8665U
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8365U
- На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 941 и 786 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 8665U +8%
466
430
Cinebench R20 (многоядерный)
1463
1418
Passmark CPU (одноядерный)
2298
2231
Passmark CPU (многоядерный)
6611
6449
Geekbench 5 (одноядерный)
798
Core i5 8365U +18%
942
Geekbench 5 (многоядерный)
2495
Core i5 8365U +14%
2834
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 апреля 2019
|16 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|409 долларов
|297 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Whiskey Lake
|Номер модели
|i7-8665U
|i5-8365U
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.9 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|19x
|16x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8665U
|Сайт Intel Core i5 8365U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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