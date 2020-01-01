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Intel Core i7 8665U против i7 10710U

Intel Core i7 8665U
Intel Core i7 8665U
VS
Intel Core i7 10710U
Intel Core i7 10710U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 8665U на 1.9 ГГц или i7 10710U с 6-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10710U and 8665U
Причины выбрать Intel Core i7 8665U
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4.16 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8665U
1422
Core i7 10710U +58%
2245
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8665U
6593
Core i7 10710U +51%
9984
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8665U +64%
2700
Core i7 10710U
1649

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8665U и i7 10710U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 апреля 2019 21 августа 2019
Цена в момент релиза 409 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Comet Lake
Номер модели i7-8665U i7-10710U
Сокет BGA-1528 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.9 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.7 ГГц
Множитель 19x -
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8665U Сайт Intel Core i7 10710U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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