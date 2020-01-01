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Intel Core i7 8665U против i7 10750H

Intel Core i7 8665U
Intel Core i7 8665U
VS
Intel Core i7 10750H
Intel Core i7 10750H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 8665U на 1.9 ГГц или i7 10750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10750H and 8665U
Причины выбрать Intel Core i7 8665U
  • На 67% ниже чем у Core i7 10750H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8665U
1422
Core i7 10750H +89%
2694
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8665U
2320
Core i7 10750H +18%
2732
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8665U
6593
Core i7 10750H +92%
12655
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8665U
2700
Core i7 10750H +99%
5374

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8665U и i7 10750H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 апреля 2019 2 апреля 2020
Цена в момент релиза 409 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Comet Lake
Номер модели i7-8665U i7-10750H
Сокет BGA-1528 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.9 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 19x 26x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8665U Сайт Intel Core i7 10750H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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