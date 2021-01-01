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Intel Core i7 8700 против AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i7 8700
VS
AMD Ryzen 5 5600X
Intel Core i7 8700
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: Intel Core i7 8700 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или AMD Ryzen 5 5600X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 8700
Причины выбрать Intel Core i7 8700
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • На 53% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1668 и 1089 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8700
3612
Ryzen 5 5600X +22%
4398
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700
2709
Ryzen 5 5600X +25%
3396
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700
13156
Ryzen 5 5600X +72%
22627
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700
1109
Ryzen 5 5600X +52%
1690
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700
5561
Ryzen 5 5600X +53%
8500

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700 и AMD Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 5 октября 2017 8 октября 2020
Цена в момент релиза 303 долларов 299 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen 3
Номер модели i7-8700 -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.2 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700 Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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