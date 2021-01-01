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Intel Core i7 8700 против AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i7 8700
VS
AMD Ryzen 7 5800X
Intel Core i7 8700
AMD Ryzen 7 5800X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700 на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X and 8700
Причины выбрать Intel Core i7 8700
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 5800X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • На 56% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1704 и 1089 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8700
3612
Ryzen 7 5800X +67%
6034
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700
2709
Ryzen 7 5800X +30%
3527
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700
13156
Ryzen 7 5800X +119%
28834
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700
1109
Ryzen 7 5800X +54%
1709
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700
5561
Ryzen 7 5800X +87%
10420

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700 и AMD Ryzen 7 5800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 5 октября 2017 8 октября 2020
Цена в момент релиза 303 долларов 449 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen 3
Номер модели i7-8700 -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 3.2 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700 Сайт AMD Ryzen 7 5800X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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