Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i7 8700 на 3.2 ГГц или ноутбучный i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.