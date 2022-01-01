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Intel Core i7 8700 против i3 12100

Intel Core i7 8700
VS
Intel Core i3 12100
Intel Core i7 8700
Intel Core i3 12100

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700 на 3.2 ГГц или i3 12100 с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100 and 8700
Причины выбрать Intel Core i7 8700
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Появился на 4 года и 4 месяца позже чем соперник
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1648 и 1172 балла
  • На 8% ниже чем у Core i7 8700 пиковое энергопотребление – 60 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 8700
1224
Core i3 12100 +38%
1688
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 8700
7129
Core i3 12100 +14%
8134
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700
2680
Core i3 12100 +34%
3579
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700
13077
Core i3 12100 +12%
14691
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700
1178
Core i3 12100 +40%
1653
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700
6259
Core i3 12100 +2%
6391
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700 и i3 12100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-S
Номер модели i7-8700 i3-12100
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.2 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 8700
0.38 терафлопс
Core i3 12100
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700 Сайт Intel Core i3 12100
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

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4. Intel Core i7 8700 или i5 12400F
5. Intel Core i7 8700 или i3 12100F
6. Intel Core i3 12100 или AMD Ryzen 5 3600
7. Intel Core i3 12100 или AMD Ryzen 5 5600X
8. Intel Core i3 12100 или AMD Ryzen 5 5600G
9. Intel Core i3 12100 или i5 12400F
10. Intel Core i3 12100 или i5 11400

Комментарии

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