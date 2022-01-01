Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700 на 3.2 ГГц или i5 12600K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.