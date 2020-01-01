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Intel Core i7 8700 против i5 8265U

Intel Core i7 8700
Intel Core i7 8700
VS
Intel Core i5 8265U
Intel Core i5 8265U

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i7 8700 на 3.2 ГГц или ноутбучный i5 8265U с 4-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8265U and 8700
Причины выбрать Intel Core i7 8700
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.9 ГГц)
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
  • На 77% ниже чем у Core i7 8700 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8700 +163%
3494
Core i5 8265U
1326
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700 +23%
2631
Core i5 8265U
2143
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700 +111%
12940
Core i5 8265U
6139
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700 +30%
1172
Core i5 8265U
904
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700 +204%
6172
Core i5 8265U
2027

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700 и i5 8265U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 28 августа 2018
Цена в момент релиза 303 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Whiskey Lake
Номер модели i7-8700 i5-8265U
Сокет LGA-1151 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.2 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 16x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700 Сайт Intel Core i5 8265U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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