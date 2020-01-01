Intel Core i7 8700 против i5 8400
Что лучше: Intel Core i7 8700 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 8400 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
84
74
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
33
22
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
53
53
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
60
52
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8700
- Разблокированный множитель
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 8700 +17%
481
411
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8700 +52%
3494
2295
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700 +11%
2631
2378
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700 +42%
12940
9131
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700 +15%
1172
1020
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700 +43%
6172
4302
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|5 октября 2017
|Цена в момент релиза
|303 долларов
|182 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-8700
|i5-8400
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|6
|Частота
|3.2 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|28x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8700
|Сайт Intel Core i5 8400
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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