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Intel Core i7 8700 против i5 8400T

Intel Core i7 8700
Intel Core i7 8700
VS
Intel Core i5 8400T
Intel Core i5 8400T

Что лучше: Intel Core i7 8700 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 8400T на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8400T and 8700
Причины выбрать Intel Core i7 8700
  • Разблокированный множитель
  • На 39% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.3 ГГц)
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 8400T
  • На 46% ниже чем у Core i7 8700 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700 +37%
2631
Core i5 8400T
1917
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700 +76%
12940
Core i5 8400T
7357
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700 +39%
1172
Core i5 8400T
843
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700 +70%
6172
Core i5 8400T
3627

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700 и i5 8400T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 3 апреля 2018
Цена в момент релиза 303 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i7-8700 i5-8400T
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 6
Частота 3.2 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 17x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700 Сайт Intel Core i5 8400T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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