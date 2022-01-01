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Intel Core i7 8700 против i7 12700KF

Intel Core i7 8700
VS
Intel Core i7 12700KF
Intel Core i7 8700
Intel Core i7 12700KF

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700 на 3.2 ГГц или i7 12700KF с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700KF and 8700
Причины выбрать Intel Core i7 8700
  • На 48% ниже чем у Core i7 12700KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i7 12700KF
  • Появился на 4 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 13 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 66% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1942 и 1172 балла
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 8700
1224
Core i7 12700KF +60%
1957
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 8700
7129
Core i7 12700KF +220%
22844
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700
2680
Core i7 12700KF +52%
4080
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700
13077
Core i7 12700KF +160%
34006
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700
1178
Core i7 12700KF +66%
1959
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700
6259
Core i7 12700KF +130%
14390
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700 и i7 12700KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-S
Номер модели i7-8700 i7-12700KF
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 12
Количество потоков 12 20
Частота 3.2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1200 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 8700
0.38 терафлопс
Core i7 12700KF
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700 Сайт Intel Core i7 12700KF
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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