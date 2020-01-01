Intel Core i7 8700 против i7 6700K
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700 на 3.2 ГГц или i7 6700K с 4-ядрами на 4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
84
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
33
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
53
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
60
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8700
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 29% ниже чем у Core i7 6700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
- На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 8700 +15%
481
418
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8700 +71%
3494
2047
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700 +6%
2631
2483
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700 +45%
12940
8896
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700 +2%
1172
1152
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700 +34%
6172
4598
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|5 августа 2015
|Цена в момент релиза
|303 долларов
|350 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Skylake
|Номер модели
|i7-8700
|i7-6700K
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3.2 ГГц
|4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|40x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|1.75 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|91 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8700
|Сайт Intel Core i7 6700K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Ryzen 7 3700X против Core i7 8700
- Ryzen 5 3600XT против Core i7 8700
- Core i5 10400 против Core i7 8700
- Core i9 10900 против Core i7 8700
- Core i7 10700F против Core i7 8700
- Core i7 10750H против Core i7 6700K
- Core i7 10700K против Core i7 6700K
- Core i9 9900K против Core i7 6700K
- Core i3 8100 против Core i7 6700K
- Core i7 9700K против Core i7 6700K