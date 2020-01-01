Intel Core i7 8700 против i7 6800K
Что лучше: Intel Core i7 8700 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i7 6800K на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
84
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
33
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
53
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
60
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8700
- На 54% ниже чем у Core i7 6800K пиковое энергопотребление – 65 vs 140 Ватт
- Разблокированный множитель
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- На 28% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.6 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i7 6800K
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 8700 +23%
481
391
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8700 +24%
3494
2829
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700 +17%
2631
2246
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700 +24%
12940
10435
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700 +19%
1172
984
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700 +8%
6172
5727
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|30 мая 2016
|Цена в момент релиза
|303 долларов
|440 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Broadwell E
|Номер модели
|i7-8700
|i7-6800K
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-2011-3
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.2 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|15МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|140 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8700
|Сайт Intel Core i7 6800K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|28
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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