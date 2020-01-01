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Intel Core i7 8700 против i7 6800K

Intel Core i7 8700
Intel Core i7 8700
VS
Intel Core i7 6800K
Intel Core i7 6800K

Что лучше: Intel Core i7 8700 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i7 6800K на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800K and 8700
Причины выбрать Intel Core i7 8700
  • На 54% ниже чем у Core i7 6800K пиковое энергопотребление – 65 vs 140 Ватт
  • Разблокированный множитель
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 28% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.6 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i7 6800K
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8700 +24%
3494
Core i7 6800K
2829
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700 +17%
2631
Core i7 6800K
2246
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700 +24%
12940
Core i7 6800K
10435
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700 +19%
1172
Core i7 6800K
984
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700 +8%
6172
Core i7 6800K
5727

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700 и i7 6800K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 30 мая 2016
Цена в момент релиза 303 долларов 440 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Broadwell E
Номер модели i7-8700 i7-6800K
Сокет LGA-1151 LGA-2011-3
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.2 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 15МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 140 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2133
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700 Сайт Intel Core i7 6800K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 28
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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