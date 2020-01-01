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Intel Core i7 8700 против i7 7740X

Intel Core i7 8700
Intel Core i7 8700
VS
Intel Core i7 7740X
Intel Core i7 7740X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700 на 3.2 ГГц или i7 7740X с 4-ядрами на 4.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7740X and 8700
Причины выбрать Intel Core i7 8700
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 42% ниже чем у Core i7 7740X пиковое энергопотребление – 65 vs 112 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700
2631
Core i7 7740X +6%
2793
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700 +31%
12940
Core i7 7740X
9909
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700
1172
Core i7 7740X +6%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700 +29%
6172
Core i7 7740X
4792

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700 и i7 7740X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 30 мая 2017
Цена в момент релиза 303 долларов 339 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake
Номер модели i7-8700 i7-7740X
Сокет LGA-1151 LGA-2066
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.2 ГГц 4.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 32x 43x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 112 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700 Сайт Intel Core i7 7740X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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