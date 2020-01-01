Что лучше: Intel Core i7 8700 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i7 7800X на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.