Главная > Сравнения CPU > Core i7 8700K vs Ryzen 3 3300X

Intel Core i7 8700K против AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core i7 8700K
VS
AMD Ryzen 3 3300X
Intel Core i7 8700K
AMD Ryzen 3 3300X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 3 3300X с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3300X and 8700K
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 32% ниже чем у Core i7 8700K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 8700K +30%
8783
Ryzen 3 3300X
6777
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700K +9%
13790
Ryzen 3 3300X
12685
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700K +20%
6556
Ryzen 3 3300X
5447
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700K и AMD Ryzen 3 3300X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 5 октября 2017 21 апреля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Zen 2
Номер модели i7-8700K -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.7 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1200 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 8700K
0.38 терафлопс
Ryzen 3 3300X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700K Сайт AMD Ryzen 3 3300X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
3 (100%)
Всего проголосовало: 3

Конкуренты

1. Core i7 8700K vs Ryzen 5 3600
2. Core i7 8700K vs Ryzen 7 3700X
3. Core i7 8700K vs Ryzen 9 3900X
4. Core i7 8700K vs Core i5 10600
5. Core i7 8700K vs Ryzen 5 3600X
6. Ryzen 3 3300X vs Ryzen 5 3600
7. Ryzen 3 3300X vs Ryzen 5 2600
8. Ryzen 3 3300X vs Ryzen 3 3100
9. Ryzen 3 3300X vs Ryzen 5 3400G
10. Ryzen 3 3300X vs Core i5 10400F

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 3300X или Intel Core i7 8700K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры