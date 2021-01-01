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Intel Core i7 8700K против AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i7 8700K
VS
AMD Ryzen 5 5600X
Intel Core i7 8700K
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или AMD Ryzen 5 5600X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 8700K
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 32% ниже чем у Core i7 8700K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1668 и 1180 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8700K
3375
Ryzen 5 5600X +30%
4398
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700K
2815
Ryzen 5 5600X +21%
3396
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700K
14001
Ryzen 5 5600X +62%
22627
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700K
1190
Ryzen 5 5600X +42%
1690
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700K
6299
Ryzen 5 5600X +35%
8500

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700K и AMD Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 5 октября 2017 8 октября 2020
Цена в момент релиза 359 долларов 299 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen 3
Номер модели i7-8700K -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.7 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700K Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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