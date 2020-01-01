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Intel Core i7 8700K против AMD Ryzen 7 3800X

Intel Core i7 8700K
Intel Core i7 8700K
VS
AMD Ryzen 7 3800X
AMD Ryzen 7 3800X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 7 3800X с 8-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3800X and 8700K
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 10% ниже чем у Ryzen 7 3800X пиковое энергопотребление – 95 vs 105 Ватт
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800X
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8700K
3340
Ryzen 7 3800X +49%
4978
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700K
13865
Ryzen 7 3800X +68%
23302
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700K
1185
Ryzen 7 3800X +10%
1308
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700K
6788
Ryzen 7 3800X +34%
9075

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700K и AMD Ryzen 7 3800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 5 октября 2017 7 июля 2019
Цена в момент релиза 359 долларов 399 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen 2
Номер модели i7-8700K -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 3.7 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700K Сайт AMD Ryzen 7 3800X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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